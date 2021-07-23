Авиарейсы еще в три страны станут доступны для российских граждан

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Специалисты оценили эпидемиологическую обстановку в трех государствах и приняли решение возобновить регулярные перелеты. По направлению Москва — Манама будут выполняться два рейса в неделю.

"Доминикана по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва — Кишинев с частотой три рейса в неделю", — говорится в сообщении оперштаба.

Недавно орган объявил об увеличении авиарейсов между Россией и Белоруссией. Изменения вступят в силу с 1 августа 2021 года.