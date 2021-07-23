Возглавляемый тренером сборной России "Ростов" всухую проиграл в первом матче РПЛ

"Ростов", наставником которого является новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, потерпел поражение в матче-открытии РПЛ от "Динамо" (0:2).

Встреча двух команд проходила в Ростове-на-Дону. Гол, открывший новый сезон Российской Премьер-лиги, забил Арсен Захарян на 20-й минуте. Однако уже через 13 минут Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей.

Из-за постановления Роспотребнадзора матч проходил без болельщиков. В следующей встрече Валерий Карпин со своим клубом поборется за очки с "Зенитом".