Жителям России перечислили отличия ПЦР и экспресс-тестов к COVID-19

Сдача анализов на коронавирус становится рутинной процедурой для многих россиян. В чем отличия между ПЦР и экспресс-тестами, рассказала руководитель "Гемоскрин" Лидия Тумбинская.

Мазок на коронавирус для ПЦР-теста берут из носа и глотки. Биоматериал отправляют в лабораторию, а результат станет известен по мере загрузки работающих экспертов. А для антигенного теста PBCheck достаточно соскоба из носа. Итог можно узнать достаточно быстро и без какого-либо оборудования, пишет сайт 360tv.ru.

"Антигенный тест очень хорош своей скоростью. Это получение результата от 15 до 30 минут", — отметила руководитель лаборатории "Гемоскрин" Лидия Тумбинская.

Провести тестирование PBCheck может сам пациент или медсестра. Верный результат показывают в 95 случаях из 100, тесты реагируют на все штаммы коронавируса, подчеркнула специалист.