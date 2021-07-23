Зеленский внес Wildberries в санкционный список СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против нескольких физических и юридических лиц, в число которых также попала российская компания Wildberries.

Под ограничения попало также "начальство" интернет-компании. Так, санкции коснутся гендиректора и совладельца "Вайлдберриз" Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчук, а также директора по IT Андрея Ревяшко и Алексея Кузменко.

Санкционные ограничения подразумевают собой блокировку активов и предотвращение вывода капиталов за рубеж Украины. Кроме того, в отношении попавших в черный список лиц будет введена приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.