Политолог Сергиенко предупредил об опасности прозападной шизофрении на Украине

Поведение украинских политологов свидетельствует о возникновении коллективной шизофрении в стране. К такому выводу пришли приглашенные эксперты в эфире передачи "Время покажет".

Политолог-невропатолог и по совместительству экстрасенс Денис Богуш якобы нашел на Украине "центр арийской цивилизации". Ведущий программы, руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко предложил гостям обсудить это заявление. Немецкий политолог Владимир Сергиенко счел такое поведение украинского политолога последствием коллективной шизофрении на Украине.

По его словам, люди с таким диагнозом представляют наибольшую опасность во время осеннего и весеннего обострений. Стоит отметить, что риск растет, когда ими управляет Запад.

"Эти шизофреники, направляемые западом, вполне могут и взрывать стратегические объекты. Украина сегодня опасна для России", — считает специалист.

Ранее Богуш распространил сомнительные сведения о проведении тибетскими монахами из германского СС магических ритуалов под Кировоградом, в связи с чем писатель назвал это место "центром арийской цивилизации".