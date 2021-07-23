Нападающий "Динамо" Захарян забил первый гол чемпионата России сезона-2021/22

Форвард столичного "Динамо" Арсен Захарян стал автором первого гола в новом сезоне РПЛ.

Арсен Захарян открыл счет на 20-й минуте матча между "Ростовом" и "Динамо", который проходит 23 июля. Форвард столичного клуба поразил ворота хозяев ударом в нижний угол ворот. Этот гол стал первым в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

Захарян, являющийся воспитанником самарских "Крыльев Советов", выступает за основной состав "Динамо" с прошлого года. Форвард принимал участие в чемпионате Европы по футболу среди молодежных сборных. Он провел три матча континентального первенства, в которых забил один мяч.