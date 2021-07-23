Президент ФЗНЦ рассказал, как США уничтожили право и моральные установки в Афганистане

Россия будет вынуждена обезвредить "мину замедленного действия", которую сегодня представляет Афганистан, считает президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По его мнению, только грамотная политика Москвы сможет уберечь афганское государство от тотального беспорядка, который там оставляют после ухода американцы. В комментарии "ПолитЭксперту" социолог отметил, что информация, озвученная МИД РФ, о возможном сотрудничестве США с террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена в РФ), никого не удивит, так как "двойная игра" Вашингтона уже стала нормой.

"Соединенные Штаты полностью нарушают любые моральные установки, ценности, которые были всеми признаны, не то что международное право. Право они уже полностью уничтожили какое-либо", — указал Шугалей.

Глава ФЗНЦ считает, что подтверждение информации о поддержке ИГИЛ со стороны США только укрепит позиции РФ в регионе. При этом от Европы могут последовать лишь "аккуратные, осторожные" заявления. Именно поэтому российский ученый уверен, что Афганистану стоит надеяться только на грамотные шаги России, которые позволят как-то контролировать хаос в стране и привести ее к порядку.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации