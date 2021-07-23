Дюков считает назначение тренером сборной России "новым вызовом" для Карпина

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин согласовал условия контракта с РФС, который будет действовать до 31 декабря 2021 года. Наставник станет совмещать работу в клубе и сборной России. Своим мнением о назначении Карпина уже поделился президент РФС Александр Дюков.

"После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе, в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", — подчеркнул Дюков.

В РФС сообщили, что контракт с тренером будет продлен, если национальная команда выйдет на ЧМ в Катаре. Стоит отметить, что с 1992 по 2003 год Карпин выступал за сборную России. На его счету 72 матча за национальную команду, в которых он забил 17 голов.