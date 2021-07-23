Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к РФС

Назначенный на должность главного тренера сборной России футболист Валерий Карпин выступил со словами благодарности к Российскому футбольному союзу за доверие и оценку работы.

Новый тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на пост, сообщает пресс-служба РФС. Он заявил, что для любого игрока принятие в сборную является большой честью и говорит о том, что его работу и мастерство высоко ценят. Для него принять предложение занять такой пост является большой честью.

"Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", — заявил Карпин в ответ на согласие подписать контракт с РФС.

Ему предстоит следующие полгода работать с клубом "Ростов", где он является действующим тренером, совмещая это с тренировками российской сборной. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля и продлится до 31 декабря 2021 года.