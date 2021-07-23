Около 2000 жителей ЦАР вышли на митинг за отмену оружейного эмбарго ООН

Жители Центральноафриканской Республики собрались на площади Марабэна с требованием немедленно снять запрет на ввоз военной техники в страну.

В Банги на крупномасштабный митинг против запрета на продажу оружия в ЦАР вышли около 2000 молодых людей, которые не согласны с оружейным эмбарго ООН. В стране продолжаются нападения радикалов на мирных граждан, а также грабежи и убийства, передает ФАН.

Сейчас бойцы FACA испытывают недостаток нового вооружения для более эффективной борьбы с бандформированиями в республике, а это уже несет угрозу национальной безопасности ЦАР.

"Центральная Африка много страдала. Пусть оставят нас в покое. Какое эмбарго они хотят на нас наложить? Какое эмбарго? Они прекратили финансирование со стороны Европейского союза! Долгое время обещали снять санкции, но этого не происходит. Мы хотим мира, безопасности и счастья", — скандировали на митинге жители ЦАР.

Известно, что активисты с площади Марабэна прошли маршем по главной улице Банги, по пути размахивая плакатами и выкрикивая лозунги с призывом отменить оружейное эмбарго, поскольку ограничение на ввоз вооружения в страну — это смертельный приговор для центральноафриканцев.