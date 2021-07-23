Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Около 2000 жителей ЦАР вышли на митинг за отмену оружейного эмбарго ООН

53
Около 2000 жителей ЦАР вышли на митинг за отмену оружейного эмбарго ООН

Жители Центральноафриканской Республики собрались на площади Марабэна с требованием немедленно снять запрет на ввоз военной техники в страну.

В Банги на крупномасштабный митинг против запрета на продажу оружия в ЦАР вышли около 2000 молодых людей, которые не согласны с оружейным эмбарго ООН. В стране продолжаются нападения радикалов на мирных граждан, а также грабежи и убийства, передает ФАН.

Сейчас бойцы FACA испытывают недостаток нового вооружения для более эффективной борьбы с бандформированиями в республике, а это уже несет угрозу национальной безопасности ЦАР.

"Центральная Африка много страдала. Пусть оставят нас в покое. Какое эмбарго они хотят на нас наложить? Какое эмбарго? Они прекратили финансирование со стороны Европейского союза! Долгое время обещали снять санкции, но этого не происходит. Мы хотим мира, безопасности и счастья", — скандировали на митинге жители ЦАР.

Известно, что активисты с площади Марабэна прошли маршем по главной улице Банги, по пути размахивая плакатами и выкрикивая лозунги с призывом отменить оружейное эмбарго, поскольку ограничение на ввоз вооружения в страну — это смертельный приговор для центральноафриканцев.