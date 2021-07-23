Карпин сменил Черчесова на посту тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Валерий Карпин станет новым тренером национальной сборной.

Тренер ФК "Ростов" 26 июля подпишет контракт, который будет действовать до 31 декабря. Глава РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин не нуждается в представлении, поскольку давно заработал авторитет в мире спорта.

После завершения карьеры футболиста он получил большой тренерский опыт. Для Карпина работа с игроками сборной России — это новый вызов, подчеркнул Дюков.

Новый наставник национальной команды поблагодарил РФС за доверие. Своей главной задачей Карпин назвал подготовку футболистов к отборочным матчам ЧМ-2022 в Катаре.

Прежний тренер — Станислав Черчесов — покинул свой пост после вылета сборной с Евро-2020.