Депутат Госдумы усадил за руль автомобиля 10-летнюю дочь

Депутат Госдумы и глава общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги" Александр Васильев усадил за руль автомобиля 10-летнего ребенка.

Соответствующая видеозапись появилась на странице политика в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что депутат, который борется за безопасные дороги, едет на машине с дочерью на руках. Плюс ко всему у девочки на коленях сидит собака.

"Задача усложняется, когда еще тут сидит и помогает рулить Плюша", — сказал Васильев.

Парламентарий также написал, что автоинструкторы не смогут привить детям культуру безопасного вождения, поскольку все зависит от родителей.

Ранее стало известно, что посадивший за руль ребенка бывший участник "Дома-2" Антон Гусев более 100 раз нарушил ПДД. Сумма его штрафов превысила 84 тысячи рублей, сообщает сайт 360tv.ru.