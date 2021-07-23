Полицейские в США безжалостно расстреляли больного афроазиата

Юный житель Калифорнии Даррел Ричардс погиб от пуль полицейских. Семья 19-летнего афроазиата требует от правоохранителей раскрыть все обстоятельства его смерти.

Родственники подали в суд на управление полиции. По данным правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), они настаивают на объективном расследовании и наказании силовиков, виновных в гибели Ричардса.

Покойному ранее было диагностировано психическое заболевание. В тот трагический день кто-то позвонил в полицию и рассказал о некоем "злоумышленнике в маске и с оружием". Стражи порядка приступили к поискам, для операции был задействован вертолет. Ричардса обнаружили на территории чужого домовладения, он прятался под лестницей, сообщил ФАН.

Силовики заметили у юноши предмет, напоминавший пистолет. Как только Ричардс направил на них "оружие", полицейские открыли огонь. Без всякого предупреждения они произвели семь прицельных выстрелов. Афроазиат погиб на месте. Позже выяснилось, что пистолет, который он держал в руках, был пневматическим.

Версия, озвученная силовиками, полна "пробелов", уверены родственники. Близкие Ричардса подчеркнули, что стражи порядка не обнародовали исчерпывающую информацию касательно убийства в 30-дневный срок, что противоречит американскому законодательству.