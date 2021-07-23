Пиняев подписал трехлетний контракт с самарскими "Крыльями Советов"

Российский нападающий Сергей Пиняев заключил соглашение до 2024 года с самарскими "Крыльями Советов".

Сергей Пиняев будет выступать за "Крылья Советов" в сезоне-2021/22. О переходе молодого форварда на официальном сайте сообщила пресс-служба самарского клуба. Пиняев подписал с "Крыльями Советов" трехлетний контракт, детали которого не разглашаются.

В прошлом сезоне самарский клуб занял первое место в ФНЛ и спустя год получил право выступить на чемпионате России. Первый матч в РПЛ "Крылья Советов" 25 июля. Соперником клуба из Самары станет грозненский "Ахмат".