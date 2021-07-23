Россиянам перечислили способы избежать развития тромбоза после COVID-19

Способы, с помощью которых можно предотвратить развития тромбоза после коронавирусной инфекции, перечислил терапевт Андрей Кондрахин.

У пациентов, переболевших COVID-19, развивается тромбоз, при чем таких около 20-30%. В группу риска входят люди с варикозом, мерцательной аритмией, тромбофлебитом и геморроем. Тромбоз представляет наибольшую опасность, если образуется в легочных артериях. Из-за этого выписавшемуся пациенту рекомендуется еще месяц тщательно отслеживать состояние своего здоровья.

Уровень свертываемости крови проанализирует коагулограмма. Ее нужно сделать несколько раз. Бывают случаи, что при выписке человек показывает хорошие анализы, а затем показатели меняются. Необходимо пить побольше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду, заявил клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин.