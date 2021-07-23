Снова дефолт: в США бьют тревогу из-за огромного госдолга на фоне раздора властей

Госдолг США за полтора года «коронакризиса» приблизился к 30 триллионам долларов (130% от ВВП страны). Выхода два: либо в очередной раз повышать долговой лимит, чего желают конгрессмены-демократы, либо сокращать государственные расходы, на чем настаивают их коллеги-республиканцы. Договориться не получается, а времени до дефолта все меньше.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заверил, что никто из его однопартийцев не проголосует за повышение потолка госдолга. Таким образом, демократы не набирают 60% необходимых голосов в Конгрессе США для принятия желаемого решения.

Если две партии не придут к согласию, то в лучшем случае работа федерального правительства может быть приостановлена четвертый раз за последние десять лет. Худший вариант — дефолт.

«Если голосование по госдолгу сорвется, то у правительства США останется буквально несколько недель на то, чтобы избежать дефолта. Байден постарается всеми уловками его не допустить — ведь даже сама угроза такой катастрофы может заморозить весь рынок облигаций и привести к финансовому коллапсу», — резюмировал политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.

wikipedia.org / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Примечательно, что в 1917 году в Штатах был принят закон, обязывающий Конгресс устанавливать потолок госдолга. Так растущие государственные расходы должны были ограничиваться. За прошедшие 104 года конгрессмены повышали лимит госдолга уже 74 раза.

Ранее Минфин США предупреждал о возможном дефолте уже этой осенью, если решение о полной приостановке займов или очередном повышении долгового лимита не будет принято к концу лета.