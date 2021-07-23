«Очень нервничают». Коц рассказал о реакции украинских политиков на жалобу России в ЕСПЧ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского очень занервничали, когда Генпрокуратура России подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист отметил, что обращение РФ в ЕСПЧ подлило масла в и без того полыхающий огонь тревоги на Украине.

«На интересном информационном фоне все это происходит. Путин встретился с Байденом. США отказываются входить в нормандский формат, вместе с Германией отмахиваются от Киева, как от навязчивой мухи миллиардом в обмен на "СП-2"… Хочется продолжить, но не хочется сглазить. Интересно, что со своей стороны ждут от России. Но на Банковой [улица в Киеве, где располагается Офис Президента, – прим. ред.], полагаю, сейчас очень нервничают. И есть повод», – считает Коц.

Военный корреспондент отметил, что ожидать скорого решения от европейского суда не имеет смысла. В качестве примера он привел межгосударственную жалобу Кипра против Турции, которая была подана в 1994 году с целью получить компенсацию за последствия военной интервенции на севере острова.

Тогда Никосия потребовала у Анкары возместить урон в размере 90 млн евро, но одобрение ЕСПЧ получила лишь спустя 20 лет — в 2014 году. Теперь запастись терпением придется России, отметил Коц.

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«ЕСПЧ — не чемпион по скорости отправления правосудия, особенно в межгосударственных жалобах. У жалобы России по поводу нарушения прав и свобод на Украине быстрого решения не будет. Не очень хорошая новость. Хорошая — решение точно будет, пусть даже через годы. Уверен, оно должно быть справедливым, с признанием ответственности за все нарушения на территории Украины», – написал российский журналист.

Напомним, Генпрокуратура РФ собрала доказательства нарушения Киевом десятка статей Европейской конвенции по правам человека. Основная часть обвинений касается действий украинской власти на территории Донбасса: сокрытие преступлений националистов, отсутствие независимых расследований, похищение и пытки жителей ЛДНР.

Также Россия считает Украину ответственной за крушение малазийского "боинга" в 2014 году на территории Донецкой области. Помимо прочего, администрацию президента обвинили в физических расправах над оппозиционерами, дискриминации русскоязычных жителей, угрозах жизни и здоровью российских дипломатов, а также водной блокаде Крыма.