Дудь попросил прекратить административное преследование о пропаганде наркотиков

Представитель блогера Юрия Дудя попросил суд прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения.

Действия, указанные в протоколе, не образуют состава административного правонарушения, кроме того, в интервью нет психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков, заявил представитель блогера. Он также подчеркнул, что Юрий Дудь в своих видеороликах наоборот призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ.

Заседание по делу Дудя в Зюзинском районном суде столицы закончилось назначением психолого-лингвистической экспертизы, сообщало Федеральное агенство новостей.