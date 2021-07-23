Мошенники продают обычный джем под видом редкого и дорогого варенья

Новый вид мошенничества обнаружили жители города Чебоксары. В этот раз рискуют быть обманутыми любители сладкого.

На территории крупных магазинов в различных районах города расположились небольшие торговые точки с якобы редким вареньем, приготовленным на пару и абсолютно без сахара.

Продавцы подобных точек активно угощают покупателей редким товаром — варенье из сосновых шишек, с добавлением меда диких пчел, черничное, малиновое и так далее. Стоимость килограмма такого угощения начинается от 1500 рублей.

Только дома покупатели обнаруживают обман — вместо полезного и уникального продукта им продают джем по завышенной в десятки раз стоимости. К слову, продавцы на подобных ярмарках меняются чуть ли не каждый день, а на случай возмущения покупателей — к каждой точке приставлен охранник.

Обманутые местные жители делятся в Сети информацией о новом виде мошенничества и предупреждают горожан, чтобы они были внимательнее и осторожнее.