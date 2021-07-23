Врач рассказал о состоянии лучницы Гомбоевой после теплового удара на ОИ-2020

Главный врач российской олимпийской команды Андрей Жолинский сообщил о состоянии получившей тепловой удар лучницы Светланы Гомбоевой.

Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время квалификационных соревнований в рамках ОИ-2020, готова продолжить выступления на турнире. Об этом рассказал Андрей Жолинский в ролике, опубликованном в официальном Telegram-канале ОКР.

"Сейчас она чувствует себя хорошо, мы ее посмотрели, она отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Сейчас скорректируем движения перед ротацией, питьевой режим, режим сна и отдыха, и она будет готова к соревнованиям", — отметил он.

Гомбоевой предстоит принять участие в командном турнире по стрельбе из лука, который пройдет 25 июля. Кроме того, чемпионка Европы 2021 года выступит в плей-офф личных соревнований.