Навальный подал второй иск из-за проблем с проносом ноутбуков в колонию

Осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный направил в суд второй иск из-за проблем адвокатов с проносом техники в колонию.

Суд отклонил 10 июня аналогичный иск Навального к ИК-3, где заключенный проходил лечение. Блогер возмущен, что его адвокатам запрещено проносить на территорию исправительного учреждения телефоны и ноутбуки.

Петушинский районный суд ранее рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове. Навальный пытался оспорить постановку на учет как склонного к побегу. Однако суд не удовлетворил его жалобу. Навальный 7 июня отказался от исков, связанных с отказом выдать ему книги для чтения и цензурой периодических изданий.