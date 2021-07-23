Президент РФ заявил о беспрецедентных предложениях для Японии по курильскому вопросу

Россия готовит уникальные и беспрецедентные предложения по привлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства ранее отправился в поездку на Дальний Восток. Там он распорядился уделить пристальное внимание экономическим вопросам Курил с привлечением к работе японских властей. Поручение было адресовано премьер-министру России Михаилу Мишустину, который на днях планирует вылететь с рабочим визитом в регион.

Российский лидер признался, что таким образом хочет заинтриговать участников экономической деятельности. По результатам поездки Мишустина будут сформулированы окончательные предложения для японских партнеров.