Церемония открытия Игр стартовала на Олимпийском стадионе в Токио

Колонна российских спортсменов появится на стадионе в Токио между 30-й и 40-й минутой. Церемония открытия началась в 14:00 по московскому времени.

Возглавлять колонну россиян будет президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. Девушки-спортсменки появятся в красных кимоно, а мужчины — в черных костюмах. Соответствующее видео попало в Сеть за час до открытия Игр.

Российская команда будет выступать на Олимпиаде не под национальным флагом из-за принятых в декабре двухлетних санкций в отношении спортсменов. Атлеты приехали на соревнования как команда Олимпийского комитета России, которая получила аббревиатуру ROC.