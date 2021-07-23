РЖД приостановила продажу билетов в Забайкалье на трое суток

Продажу билетов на следующие в Забайкалье поезда приостановили на трое суток, сообщили в ОАО "Российские железные дороги".

Железнодорожные перевозки в регионе пришлось временно прекратить из-за разбушевавшейся стихии. Осадки спровоцировали повреждение транспортной инфраструктуры, в ближайшее время ожидается продолжение дождей.

Продажу билетов в Забайкалье приостановили в РЖД на три дня. На данный момент прорабатывается вопрос перевозки пассажиров на автобусах, говорится в Telegram-канале компании.