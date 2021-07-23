Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5%

Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров увеличил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Теперь размер базовой ставки находится на уровне 6,5% годовых.

Таким образом, ставка возвратилась к отметкам октября-декабря 2019 года.

"Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 6,50% годовых", — сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Весной 2021 года финансовый регулятор приступил к процессу нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Сначала она возросла до 4,5%, после чего ее размер достиг 5,5%.