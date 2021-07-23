РЖД на трое суток остановила движение грузовых поездов по Транссибу на Дальний Восток

Остановить отправку всех непродовольственных грузов по Транссибу на Дальний Восток сроком на трое суток решили в ОАО "РЖД".

Решение принято из-за стихийного бедствия и введенного на территории Забайкальского края режима ЧС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале компании.

"С сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги", — сказано в сообщении.

Также решено не осуществлять погрузку в адрес станций Дальневосточной железной дороги. Постановление будет действовать до восстановления поврежденной из-за рекордных осадков инфраструктуры.