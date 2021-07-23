Раскрыт размер призовых российских олимпийцев на ОИ-2020

Стало известно, какие призовые предусмотрены для российских участников ОИ-2020 за медали на турнире в Токио.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о финансовом стимулировании атлетов за попадание на олимпийский пьедестал. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

"За золотую медаль — 4 миллиона рублей, серебряную — 2,5 миллиона, бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев", — подчеркнул Матыцин.

Глава Минспорта РФ добавил, что спортсменам, которые добьются высоких результатов по итогам сезона, будут ежемесячно выплачиваться стипендии президента России. Их размер составляет 52 тысячи рублей.

Церемония открытия ОИ-2020 в Токио пройдет 23 июля. Турнир в Японии был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В нем примут участие около 15 тысяч спортсменов.