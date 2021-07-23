Главу отделения ПФР Челябинской области обвинили в получении взятки в 26 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение главе отделения Пенсионного фонда РФ Челябинской области в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила 26 млн рублей.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — уточнили в пресс-службе СК.