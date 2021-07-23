Изменение границ Крыма на карте Олимпийских игр является поводом для реакции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения границ Крыма Международным олимпийским комитетом в ответ на жалобу Украины.

Ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции российского посольства, заявил представитель Кремля.

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на этой карте Крым был отделен от Украины границей. Министерство иностранных дел поручило посольствам страны в Швейцарии, где располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и Японии разобраться с возможными неточностями. Позднее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и извинился за "ошибку".

Руководство РФ неоднократно напоминало международному сообществу, что с 2014 года Крым является российской территорией по результатам референдума. Более 90% жителей полуострова проголосовали за вступление республики в состав госудасртва.