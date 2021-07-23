Рассекречена форма российских спортсменов для церемонии открытия Олимпиады в Токио

Кадры с подготовки российской команды к торжественной церемонии открытия 32-х летних Олимпийских игр просочились в Сеть. На них видно, как одеты атлеты из России.

Девушки на открытии Игр будут представлять Россию в кимоно красного цвета, а мужчины — в черных костюмах. В торжественном параде, который начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени, пройдут около 60 российских спортсменов. В составе делегации также будут идти президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и руководитель команды ОКР Андрей Конокотин.

В этом году российская сборная будет выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Россиян лишили возможности полноправно представлять свою страну после допингового скандала, в результате которого было признано, что спортсмены РФ не соблюли антидопинговые правила.

Летние Олимпийские игры в 32-й раз пройдут в многомиллионном японском городе Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие более 12 тысяч спортсменов из 207 стран.