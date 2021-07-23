Астрономы впервые обнаружили экзопланету с "лунообразующим" диском

Сразу несколько спутников удалось обнаружить астрономам в недавно возникшей планетной системе PDS 70 в созвездии Центавра.

"Лунообразующий" диск крупной экзопланеты получилось заснять благодаря разрешающей способности телескопа ALMA, рассказала научный сотрудник Гренобльского университета Мириам Бенисте. По размерам и массе планета похожа Юпитер и Сатурн, говорится в публикации The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы также нашли самую тяжелую экзопланету, масса которой оказалась больше Земли. Объект расположен примерно в 730 световых лет от голубой планеты. Небесное тело представляет собой ядро газового гиганта, который лишился внешних оболочек, говорится на сайте 360tv.ru.