"Спартак" представил выездную и домашнюю форму накануне первого матча в РПЛ

Московский "Спартак" презентовал новые комплекты формы в преддверии старта чемпионата России по футболу.

Домашний и гостевой комплекты формы презентовал столичный "Спартак" в ролике на клубном YouTube-канале. Они выполнены в традиционных для московского клуба цветах с полосой на груди. На домашней форме "Спартака" использован воротник. Как и гостевая она изготовлена из на 100% переработанного полиэстера.

Завтра "Спартак" проведет первый матч в чемпионате России по футболу сезона-2021/22. В Казани столичный клуб сыграет с "Рубином". Встреча начнется в 20 часов по московскому времени.