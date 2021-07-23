Кремль объяснил ситуацию с поставками "Спутника V" в Аргентину

Вакцинация собственных граждан является главным приоритетом для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Власти Аргентины направили РФПИ запрос с просьбой ускорить доставку второго компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". Правительство республики допустило расторжение контракта, однако затем подтвердило продолжение сотрудничества с РФ.

Темпы вакцинации от COVID-19 стремительно повышаются в России, сознательность граждан растет, обратил особое внимание Песков. По его словам, Кремль ставит здоровье и безопасность собственных граждан в приоритет.