Анекдот про Путина, Меркель и Польшу вызвал истерику в студии «Время покажет»

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Время покажет» ведущие и гости обсуждали животрепещущую тему газопровода «Северный поток — 2». В частности, одним из ключевых моментов шоу стала реакция Польши и Украины на тот факт, что руководство Германии и США смогли прийти к компромиссу по вопросу строительства «СП-2».

Берлин и Вашингтон договорились о том, что отечественный газопровод, который готов уже на 99%, будет достроен. Германия, в свою очередь, дала слово Киеву, что будет добиваться транзита голубого топлива через украинскую территорию.

Однако на Украине и в Польше заявили, что намерены делать все возможное, чтобы остановить проект, даже вопреки интересам Соединенных Штатов и ФРГ.

Ведущий передачи Анатолий Кузичев озвучил заявление бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который выразил опасения, что после соглашения Германии и США увеличился риск «энергетического шантажа». Естественно, украинские власти поддержали сторону Польши. В итоге Варшава и Киев объединились и сделали совместное заявление, в котором утверждают, что, ободряя газопровод, американцы и немцы создали в Европе «кризис безопасности и доверия».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Своеобразный альянс Польши и Украины спровоцировал в студии настоящий поток иронии и сарказма на предмет того, что у Киева и Варшавы попросту нет достаточного веса и влияния на мировой политической арене.

«Извините, пожалуйста, но вспомнилась карикатура – вообще не наша, мы не подписываемся под ней, но смешная. Путин и Меркель. И она ему говорит: "Скажи мне те три слова, которые я от тебя жду". Он говорит: "Давай делить Польшу". Конец цитаты», — рассказал Кузичев.

Зрители и гости программы в ответ на шутку ведущего отреагировали бурно.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на претензии Украины, которая требует для себя гарантий после запуска «Северного потока — 2». В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что Киев занял «типичную позицию нахлебника», который самостоятельно не может ничего ничего сделать, но всегда готов что-то требовать.