Статья обвиняемого в госизмене Сафронова попала в дайджест для российских чиновников

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов написал недавно статью, которая попала в дайджест. С его публикацией теперь могут ознакомиться чиновники, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил включение статьи в информационный дайджест. Он добавил, что на публикацию Сафронова реакции в Кремле нет.

Иван Сафронов является обвиняемым в государственной измене, он помещен в СИЗО. Правоохранители считают, что фигурант передал информацию чешским спецслужбам о партнерстве России в африканских странах.