Председатель правительства Астраханской области покинул свой пост

Вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин ушел в отставку по собственному желанию, сообщило издание AST-NEWS.

Уточняется, что чиновник сложил полномочия ради будущего повышения в должности и уже готовится к переезду в Москву. В администрации губернатора имя нового руководителя называть не спешат.

Шарыкин приступил к обязанностям председателя правительства Астраханской области в июле 2019 года. Политик входит в список лиц, которые включены в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.