Международный олимпийский комитет извинился перед Киевом за "неправильную" карту

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед киевскими властями за публикацию географической карты Украины без полуострова Крым.

На официальном сайте Олимпийских игр появилась карта, на которой между Крымом и Украиной проведена граница. "Неправильная" карта возмутила главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который высказал свое недовольство руководству МОК.

"Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", — сообщил министр в Twitter.

МИД Украины также поручил своим посольствам в Швейцарии, где находится штаб-квартира МОК, и Японии разобраться в ситуации.

Напомним, летние Олимпийские игры, которые перенесли в 2020 году из-за пандемии коронавируса, начались в Токио 23 июля. Они продлятся две недели.