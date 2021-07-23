Эксперт РАН рассказал о желании Великобритании развалить Евросоюз

В Великобритании ждут, когда Венгрия и Польша последуют их примеру и покинут Евросоюз. В английском издании The Telegraph вышла статья, рассказывающая о новом «железном занавесе» на европейский манер. Он, по словам журналистов, расколол континент на две части: «цивилизационную» и консервативную в лице стран Восточной Европы.

В качестве яркого тому примера англичане приводят последний скандал в ЕС, разгоревшийся на фоне того, что Варшава и Будапешт объявили запрет на ЛГБТ-пропаганду. В Брюсселе это сочли ущемлением прав сексуальных меньшинств и пригрозили странам судебным разбирательством.

Однако шансы на то, что ЕС удастся прогнуть под себя страны бывшего Варшавского договора стремятся к нулю, утверждают в The Telegraph. Евросоюз, по их мнению, утратил былое влияние на своих членов. Им якобы уже не страшны финансовые санкции, поскольку субсидии Евросоюза составляют максимум 3% от ВВП.

Кроме того, и Венгрия, и Польша, по мнению британцев, достигли устойчивого положения своей экономики благодаря развитию промышленности и информационного сектора. А уровень госдолга в обеих странах стал заметно ниже.

Невские Новости / Евгения Авраменко

Между тем, статью The Telegraph в России оценили как попытку Великобритании в очередной раз показать миру свою значимость. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко считает, что англичане таким образом напоминают о невозможности существования Евросоюза без их участия. Но однажды практика уже показала обратное.

«Достаточно обратиться в историю, когда в 2016 году состоялся референдум [по выходу Великобритании из Евросоюза, – прим. ред.], британский премьер ездил по странам ЕС и призывал следовать британскому примеру выхода оттуда. Ну, и переговоры шли достаточно сложно и оказались не такими выгодными для Великобритании, как они того хотели. Поэтому мотивы их поведения понятны. Не хочу сказать, что они злорадствуют, но считают, что ЕС без них не очень-то жизнеспособен», – отметил эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» отметил, что интересы Венгрии и Польши действительно идут вразрез с позицией Еврокомиссии. Обострение противостояние между Брюсселем и Восточной Европой он связывает со сменой власти.

Prt Scr youtube.com / News-Front

Предыдущий еврокомиссар Жан-Клод Юнкер относился к противоречиям «вальяжно», а вот нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настроена более агрессивно. К тому же в столь жесткой политике ее поддерживает и председатель ЕС Шарль Мишель.

«Здесь есть маленький нюанс при всем при этом. Он заключается в том, что бюджет ЕС формируется на семь лет. С того года пошел бюджет до 2027-го. По этому бюджету на каждую страну выделяется какая-то часть средств, но когда бюджет принимали в этом году, оговорили такое правило: при распределении ежегодных квот (она не автоматически выдается стране, а подтверждается) будет происходить сопоставление того, насколько эта страна выполняет экономическо-правовые требования», – объяснил Оленченко.

Именно этот фактор, считает экономист, и является еще одним поводом для Великобритании надеяться на то, что конфликт интересов Польши и Венгрии с Евросоюзом продолжит нарастать. Что в конце концов действительно приведет к очередному брекситу, но на этот раз на восточный манер.