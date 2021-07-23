Песков объяснил успех операции по задержанию главы управления ГИБДД Ставрополья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о громком задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья, для осуществления которого привлекались бойцы Росгвардии.

Представитель Кремля объяснил успех крупномасштабной операции, которая была проведена правоохранительными органами 20 июля. В ходе нее был задержан не только глава управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, но еще 35 сотрудников автоинспекции.

"Это не кампания, а следствие методичной борьбы с коррупцией во власти, ведущейся в последние годы", — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По версии следствия, задержанный глава управления ГИБДД Ставрополья и его подчиненные получали взятки в крупных размерах. Фигуранты также подозреваются в организации преступной группы.