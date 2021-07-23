Топовые российские журналисты обсудят подготовку сборной России к ОИ в Токио

Топовые журналисты Москвы и Петербурга соберутся в субботу, 24 июля, на площадке медиацентра "Патриот", чтобы обсудить самые важные события прошедшей недели.

Уже пятое заседание пресс-клуба "Петербургский уикенд" начнется 24 июля в 13:00 по московскому времени. Новостные повестки недели обсудят корреспондент RT Константин Придыбайло, гендиректор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев и редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов. К журналистам присоединится легендарный советский актер Игорь Ливанов.

Участники пресс-клуба поговорят об открытии летних Олимпийских игр в Токио и подготовке российских спортсменов. Кроме того, важными темами встречи станут разрушительные наводнения в Европе и в Китае, а также очередной пик заболеваемости COVID-19. Не оставят журналисты без внимания и коррупционный скандал в МВД Ставрополья. Все подробности, где смотреть трансляцию обсуждения и как задать свои вопросы, — в материале ФАН.