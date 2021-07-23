Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен попросил завести дело на экс-судью Басманного суда

Бывшая судья может стать фигурантом уголовного дела. Осужденный бизнесмен обратился с заявлением в СК РФ.

Бизнесмен Илья Шерман обратился в правоохранительные органы с требованием завести уголовное дело в отношении бывшей судьи Басманного суда. По его словам, она "совершила служебный подлог и фальсификацию доказательств" по его уголовному делу.

Фигурант обратился с заявлением к СК России. Под следствие может попасть и секретарь, которая присутствовала на судебном заседании по делу бизнесмена.

Дело против предпринимателя Шермана было возбуждено в феврале 2015 года. Его обвинили в преступном сговоре с пятью другими гражданами. Он собирался приобрести обманным путем земельные участки, принадлежащие ФГУП "Немчиновка" Российской академии сельскохозяйственных наук.