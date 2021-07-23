Дриусси написал письмо перед уходом из петербургского "Зенита"

Себастьян Дриусси попрощался с "Зенитом" в письме, извинившись перед тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, который близок к переходу в клуб MLS "Интер Майами", написал прощальное письмо. Форвард публично извинился перед Сергеем Семаком за свое поведение и слова во время стрима в декабре прошлого года.

Письмо Дриусси опубликовали журналисты Sports.ru.

"Футболист должен быть готов к тому, что все может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в "Зените". И этот клуб всегда будет в моем сердце", — заключил нападающий.

Дриусси перешел в "Зенит" в 2017 году. Он провел за петербургский клуб 94 матча, в которых забил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 7,5 миллиона евро.