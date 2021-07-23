«Зеленский представляет олигархат». Почему на Украине смягчили наказание за коррупцию

Журналисты украинского издания «Нашi Грошi» выяснили, что за годы правления президента Владимира Зеленского ответственность за коррупционные преступления ослабла. Например, одной из самых массовых статей, по которой задерживают коррупционеров, остается неправомерное получение выгоды. Так, в 2017-2018 годах суды ежегодно выносили около 50 приговоров с реальным лишением свободы, а в 2019-2020 годах число осужденных взяточников упало до 22-29.

По другим антикоррупционным статьям за те же периоды статистика еще ниже — приговоры за злоупотребление властью снизились вдвое: с 16 до восьми лет. Более того, за незаконное обогащение вообще отсутствуют приговоры с тюремным сроком.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что подобная обстановка выглядит вполне логично, особенно на фоне требований США провести антикоррупционную реформу.

«Здесь есть несколько направлений. США требуют не столько борьбы с коррупцией, сколько создания органов внешнего управления, которые будут полностью контролировать всю украинскую элиту, которая, конечно, этого не хочет», — сказал собеседник.

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И в данной ситуации умеренная коррупция рассматривается США как один из системных элементов управления, компрометации, влияния на элиту Украины и способов подчинения страны. В таком контексте борьба с нецелевыми растратами является очень хорошим поводом к установлению органов внешнего управления на Украине, подчеркнул политолог.

Кроме того, сам Зеленский, по словам Безпалько, отчасти представляет украинский олигархат, и он, конечно, смягчил законы по наказанию за коррупцию.

«В целом это также отражает деградацию государства, в котором с коррупцией не борются, а наоборот, — в котором коррупция только развивается. Получается такой вариант страны, который напоминает колонию где-нибудь в Штатах или в Азии», — указал собеседник.

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Безпалько также указал на разницу между Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Порошенко не хотел принимать закон о земле. Почему? Потому что он понимал, что это во-первых, непопулярно, а во-вторых, потому что все эти ресурсы он хотел себе присвоить сам», — считает политолог.

Зеленский же более слабый президент, более подверженный внешнему влиянию. Он пришел к власти и тут же снял мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, рассуждает собеседник.

«Очевидно, что внешнее управление выстраивает на Украине такую антироссийскую страну, националистическую, полностью подчиненную внешним интересам землей и финансами», — подытожил советник президента РФ.

Ранее Безпалько объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО. По мнению политолога, Альянс не намерен брать на себя обязательства перед Киевом, который, к тому же, можно использовать и без членства.