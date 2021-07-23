Лавров: Россия выполнит обязательство по международным наблюдателям на выборах в Госдуму

Россия учтет критерии, по которым распределяют международных наблюдателей на выборах. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат сравнил избирательный процесс в России и Соединенных Штатах. Он напомнил, что в американском государстве проходило трехмесячное голосование по почте. В США было направлено 47 наблюдателей на 350 миллионную страну.

"Мы будем учитывать эти критерии, которые были придуманы, не знаю кем", — сказал Лавров.

Министр заверил, что Россия выполнит свои обязательство по приглашению международных наблюдателей на выборы.