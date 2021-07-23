Контр-адмирал Владимир Богдашин ушел на 70-м году жизни

Незадолго до смерти у Владимира Богдашина обнаружили коронавирус.

Стало известно о смерти контр-адмирала Владимира Богдашина. На момент кончины ему было 69 лет. Сообщается, что ранее его госпитализировали с коронавирусом.

Родственники почившего в ближайшее время сообщат, когда пройдет церемония прощания с ним и где его похоронят.

Добавим, что Владимир Богдашин вытеснил в 1988 году американский крейсер "Йорктаун" из территориальных вод СССР во время инцидента, который произошел в Черном море. В 1989 году контр-адмирала наградили орденом Красной Звезды.