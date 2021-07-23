Глава ЦРУ заявил, что власти США не знают об истинном происхождении коронавируса

Правительство Соединенных Штатов еще не сформировало окончательного вывода о происхождении коронавирусной инфекции, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Такой ответ Бернс дал на вопрос о вероятности утечки вируса в ходе лабораторных испытаний в китайском Ухане. Он уточнил, что власти США не знают, был ли SARS-CoV-2 создан искусственным путем, или появился в ходе передачи инфекции от зараженных им животных человеку.

"Возможно, как и в ситуации с многими другими вещами, мы никогда не придем к окончательному заключению", — прокомментировал ситуацию глава ЦРУ в интервью радио NPR (Национальное общественное радио США).

Уильям Бернс назвал печальным тот факт, что правительство КНР отказалось сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, которая планировала приступить к следующему этапу расследования происхождения COVID-19.

Случай заражения коронавирусной инфекцией впервые был зарегистрирован в китайском Ухане 1 декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире от коронавируса скончались более 4,1 млн человек.