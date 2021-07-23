Зюганов раскрыл потенциальных преемников Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью телеведущей Тине Канделаки назвал имена возможных преемников президента России Владимира Путина.

По словам коммуниста, в России достаточно много молодых и талантливых политиков. В их число Зюганов включил депутата Госдумы Юрия Афонина, секретаря ЦК КПРФ по международным связям Леонида Калашникова и заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова.

Также в список Зюганова попали губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Примечательно, что, по версии Зюганова, все потенциальные преемники Путина состоят в КПРФ.

Он добавил, что в России у власти должен быть научно-консультативный совет. Зюганов уверен, что посоветуйся с ним Путин, то пенсионной реформы не случилось бы.

При этом недавно политик обвинил россиян в том, что в РФ провели пенсионную реформу. Глава КПРФ считает, что люди должны были выходить на протесты, тогда власти не решились бы на увеличение возраста выхода граждан на пенсию.