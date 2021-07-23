В ЦРУ допустили причастность России к "гаванскому синдрому" у американских дипломатов

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Россия якобы может быть причастна к эпизодам ухудшения состояния здоровья американских дипломатов, которые называют "гаванским синдромом".

По его словам, Вашингтон пока не может определить, кто причастен к инцидентам. Однако Соединенные Штаты не исключают вариант, в котором якобы фигурирует Россия.

Термин "гаванский синдром" появился после звуковой атаки на американских дипломатов в 2016 и 2017 годах. Люди подверглись звуковому воздействию, что негативно отразилось на их состоянии здоровья.