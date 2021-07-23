Организатор ОИ-2020 неоднократно использовал запрещенное слово "Россия"

Запрещенное на летней Олимпиаде в Токио слово "Россия" неоднократно использовалось во время соревнований по академической гребле.

Координатор соревнований по академической гребле в рамках летних Олимпийских игр в Японии несколько раз использовала слово "Россия". Она пыталась верно указать направление спортсменам из РФ Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, передает "Матч ТВ".

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские атлеты не смогут выступить на ОИ-2020 в Токио под государственным флагом. Гимн РФ заменит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром композитора Петра Чайковского.