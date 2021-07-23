В «Газпроме» назвали условие для сохранения транзита через украинский газопровод

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова сохранить партнерство с Украиной после окончания контракта на транзит топлива в 2024 году. Более того, объем поставок может быть увеличен, но лишь при одном условии — если пункты договора будут составлены с учетом экономической целесообразности обеих сторон.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – сообщил глава «Газпрома».

Отметим, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден заключили соглашение по «Северному потоку — 2», одним из пунктов которого стало обеспечение энергетической безопасности Украины.

В частности, Германия пообещала добиться от России продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года и ввести санкции против РФ в случае, если Москва начнет шантажировать Киев с помощью энергоресурсов.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

В «Газпроме», между тем, отметили, что посредничество Берлина в переговорах России и Украины вполне обосновано, учитывая обозначенные планы Евросоюза по декарбонизации экономики.

«"Газпром" всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на две тысячи километров меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», – отметил Миллер.

Благодаря тому, что трубопровод «СП-2» короче украинского, для его обслуживания будет использоваться меньше компрессорных станций. Это в свою очередь снизит выброс углекислого газа в атмосферу в 5,6 раза, добавил глава российской газовой компании.